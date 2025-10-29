Ακίνητα: Ποιες είναι οι τάσεις στα ενοίκια – Σε ποιες κατοικίες στρέφονται οι μισθωτές

Ένας στους δύο ενδιαφερομένους φέρεται να ενοικίασε διαμέρισμα εμβαδού έως 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τρεις στους δέκα μίσθωσαν κατοικίες από 75 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, το 74,1% των ακινήτων που ενοικιάστηκαν είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, το 19,5% αφορά κατοικίες από 6 έως 20 ετών και μόλις το 6,4% ανήκει στην κατηγορία των νεόδμητων, δηλαδή έως 5 ετών.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων για το 2025, η οποία αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι οι ενοικιαστές εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακαίνιση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, πέρα φυσικά από την τοποθεσία. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τεχνολογίες «smart home» παραμένει περιορισμένο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ