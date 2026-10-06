Η πρόταση για επιπλέον δόμηση, το «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» και τα κίνητρα για επενδύσεις σε κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης

Μπόνους δόμησης, που θα μπορούσε να φτάνει σε έναν ή δύο επιπλέον ορόφους, μπαίνει στη συζήτηση για την αγορά ακινήτων που θα χτίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση, με στόχο περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες και περιορισμό της πίεσης στα ενοίκια.

Η πρόταση για πολεοδομικό μπόνους διατυπώθηκε σήμερα (6.10.2026) από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», με έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Το μοντέλο της κατασκευής κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση υπάρχει ήδη στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, μέσω του «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», το οποίο προβλέπει φοροαπαλλαγή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Περισσότερα διαμερίσματα στην ίδια επένδυση

Το Build to Rent, δηλαδή το «χτίσιμο για ενοικίαση», βασίζεται στη δημιουργία κτιρίων ή συγκροτημάτων που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Η εταιρεία αντλεί έσοδα από τα ενοίκια και, στο οργανωμένο αυτό μοντέλο, αναλαμβάνει τη διαχείριση και τη συντήρηση των κατοικιών.

Η οικονομική λογική της πρόσθετης δόμησης είναι πως περισσότερα τετραγωνικά στο ίδιο οικόπεδο θα επέτρεπαν τη δημιουργία περισσότερων κατοικιών προς ενοικίαση. Για τον επενδυτή, αυτό θα σήμαινε δυνατότητα είσπραξης περισσότερων μισθωμάτων, κάτι που θα μπορούσε να κάνει ελκυστικότερη μια τέτοια επένδυση.

Η πρόταση επιχειρεί έτσι να δώσει ένα ακόμη κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε σπίτια που θα παραμένουν στην αγορά μακροχρόνιας ενοικίασης. Σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη όπως η Αθήνα, η συζήτηση αφορά και το πόσες κατοικίες μπορούν να δημιουργηθούν στον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.