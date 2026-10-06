Τι προβλέπει το «Κατασκευάζω – Νοικιάζω»

Το υφιστάμενο πρόγραμμα θεσπίστηκε με νόμο του 2026, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ή στη διαχείριση ακινήτων και καλύπτει τόσο την ανέγερση νέων κατοικιών όσο και τη μετατροπή κτιρίων άλλης χρήσης σε κατοικίες.

Το βασικό οικονομικό κίνητρο είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα έσοδα από την εκμίσθωση των ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Προϋπόθεση είναι να διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, με προκαθορισμένο μίσθωμα.

Εναπόκειται σε κοινή υπουργική απόφαση ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος του ενοικίου, οι όροι συμμετοχής, οι συμβάσεις με τους ενοικιαστές και οι υποχρεώσεις συντήρησης. Αυτοί οι όροι καθορίζουν τόσο τις υποχρεώσεις της εταιρείας όσο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα νοικιάζεται η κατοικία.

Ωστόσο, η σημερινή πρόταση του πρωθυπουργού ανοίγει τη συζήτηση για πρόσθετη δόμηση ως έναν ακόμη τρόπο ενίσχυσης των επενδύσεων σε κατοικίες προς ενοικίαση.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του newsit.gr.