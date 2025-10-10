Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η ακρίβεια εξακολουθεί να γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές των 11 από τις 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζουν ανατιμήσεις.

Η ανοδική πορεία των τιμών σε τρόφιμα συνεχίζεται με διαδοχικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά όπως τα κρέατα, ενώ και τα ενοίκια παραμένουν εκτός ελέγχου. Το συνολικό μείγμα εξαϋλώνει μισθούς και συντάξεις πριν από το τέλος του κάθε μήνα.

Ειδικότερα, οι τιμές στο κρέας έχουν αυξηθεί 8,4%, στον καφέ 19,8% και στις σοκολάτες 22,2%. Τα ενοίκια τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9,9% και τα ασφάλιστρα υγείας με 7%. Στο 12,6% υπολογίζονται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.

Το μέγεθος του προβλήματος αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το 7% του πληθυσμού της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2024, ενώ το 1,6% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια, βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας τροφής – FIES.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την έρευνα για την επάρκεια τροφής.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβασης. Εμμένει στη μη μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης, μέτρο που έχουν λάβει μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.

Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις (9/2024-9/2025)

Φρέσκα κρέατα: + 10,18%

Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%

Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%

Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%

Τιμή χονδρικής: Η αύξηση των τιμών σε ψάρια εντός 1 έτους (2024-2025)

Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€

Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€

Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€

Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€

(Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)

