Η ακρίβεια έχει «χαλάσει» τα ραντεβού των νέων

Η ακρίβεια δεν έχει επηρεάσει μόνο την καθημερινότητα και τις φιλίες των νέων, αλλά και την ίδια τη διάθεσή τους να επενδύσουν στον έρωτα. Εκεί που κάποτε υπήρχε ενθουσιασμός, τώρα υπάρχει υπολογισμός. Εκεί που υπήρχε προσμονή, τώρα υπάρχει άγχος για το πόσο θα κοστίσει.

Το 43% των νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι βγαίνουν λιγότερα ραντεβού, το 37% περιορίζει συνολικά τις ερωτικές του επαφές και το 33% κατηγορεί την οικονομία για την απροθυμία να επενδύσει στον έρωτα. Και μάλλον δεν τους αδικεί κανείς: σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, δύο ποτά και μερικά ορεκτικά μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια.

Με το 44% των άγαμων Αμερικανών να αναφέρουν ότι προσαρμόζουν τα ραντεβού τους για οικονομικούς λόγους και το 27% να ακυρώνει εντελώς τα σχέδιά του λόγω οικονομικών πιέσεων, είναι σαφές ότι το κόστος ζωής αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι ερωτεύονται.

