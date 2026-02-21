Αλκοολούχα ποτά: Τι πίνουν οι Έλληνες ανάλογα με το εισόδημα, ο χάρτης της κατανάλωσης

Σαφείς διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα αποτυπώνονται τα τελευταία χρόνια, με το εισόδημα να λειτουργεί ως παράγοντας που καθορίζει τις επιλογές των νοικοκυριών. Σε ένα περιβάλλον ακρίβειας, πίεσης στο διαθέσιμο εισοδήματα και αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών, η μπύρα, το κρασί και τα αποστάγματα ακολουθούν διαφορετικές «διαδρομές», ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η μπύρα παραμένει το πιο «δημοκρατικό» ποτό, καθώς διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε όγκο κατανάλωσης σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Το 2024, η μέση μηνιαία δαπάνη για μπύρα διαμορφώθηκε στα 5,9 ευρώ ανά νοικοκυριό, παρουσιάζοντας σταθερή άνοδο από το 2020 και μετά, όπως προκύπτει από στοιχεία της Stochasis. Αντίθετα, το κρασί και τα αποστάγματα κινούνται περισσότερο με όρους αξίας, απευθυνόμενα κυρίως στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα με μέσο όρο μηνιαίων αγορών από τα νοικοκυριά στα 12,05 ευρώ για αποστάγματα και 10,18 ευρώ για κρασί. Στα χαμηλότερα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, η μπύρα αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή, τόσο λόγω χαμηλότερου κόστους ανά μονάδα όσο και λόγω ευκολίας κατανάλωσης. Τα νοικοκυριά αυτά στρέφονται κυρίως σε οικονομικές ετικέτες, προσφορές και πολυσυσκευασίες, περιορίζοντας τις αγορές κρασιού και αποσταγμάτων. Η τάση αυτή ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στα βασικά αγαθά, η οποία συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα για τις «μη απαραίτητες» δαπάνες.

