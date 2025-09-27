Ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2034

Εάν υπήρχε μια χρονομηχανή και είχε κάποιος τη δυνατότητα να μεταφερθεί στο χωροχρόνο ώστε να βρεθεί στο 2034, πέρα από τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που -ευελπιστούμε- ότι θα έβλεπε, θα παρατηρούσε και αλλαγές στην αγορά εργασίας. Κοινώς, πολλά από τα επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα, και με τα οποία η κοινωνία είναι απόλυτα εξοικειωμένη, μπορεί να έχουν εκλείψει ή να έχουν πλήρως εξαφανιστεί.

Δεν πρόκειται για ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχει προκαλέσει μεγάλες αλλαγές και ακόμα μεγαλύτερο «ντόρο» στην παγκόσμια κοινωνία, όχι μόνο για τις δυνατότητές της αλλά και για τους κινδύνους που ενέχει, οι τεχνολογικές εξελίξεις όμως είχαν ήδη κάνει φανερή την παρουσία τους δεκαετίες νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν να γεννηθούν νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας, όμως και να εξαφανιστούν -σχετικά γρήγορα.

Με βάση τις «Προβλέψεις Επαγγελματικής Απασχόλησης», μια έκθεση που δημοσιεύει κάθε χρόνο το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) και εξετάζει την αμερικανική αγορά εργασίας για την επόμενη δεκαετία, οι ερευνητές θέτουν τώρα το ερώτημα του ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν άμεσα.

Ποια επαγγέλματα θα εκλείψουν μέχρι το 2034

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι ταμίες είναι από τους πρώτους που θα αποτελούν ως τότε «προστατευόμενο είδος προς εξαφάνιση» (-10%), αφού οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ήδη αντικαθίστανται από τα αυτοματοποιημένα ταμεία και συστήματα πληρωμών (self-checkout).

