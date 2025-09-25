Πανεργατική απεργία την 1η Οκτωβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο – Συγκέντρωση στη Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Το Υπουργείο Εργασίας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που αφορά στον χρόνο εργασίας, στις άδειες και στις υπερωρίες στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού. Οι αλλαγές που προτείνονται έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις σχετικά με τις επιπτώσεις τους στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο το Συνδικάτο Εργατοϋπάλληλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων & Συναφών Επαγγελμάτων νομού Μεσσηνίας, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτωβρίου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Στο πλαίσιο της «δημόσιας διαβούλευσης» που έχει οργανώσει το Υπουργείο Εργασίας με θέμα το νομοσχέδιο – έκτρωμα που περιλαμβάνει 13ωρες δουλειάς, διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαίο επίπεδο, κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας, fast track απολύσεις κ.λπ., βρήκαν την ευκαιρία οι Ξενοδόχοι μέσω της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου να ζητήσουν ακόμα περισσότερα από αυτά που ήδη τους δίνει η κυβέρνηση. Βρήκαν την ευκαιρία να μας δείξουν πόσο αδίστακτοι είναι για τα κέρδη τους, καθώς φαίνεται πως μόλις είδαν το νομοσχέδιο «κλείσανε τα μάτια και αμέσως στριφογύρισαν τα ευρουλάκια» .

Ζητάνε να γίνει νόμος το 6ημερο και να καταργηθεί το 5ημερο – 40ωρο, ώστε οι υπερωρίες να μετράνε από τις 48ώρες και έπειτα και όχι από τις 40. Δηλαδή ονειρεύονται, ό,τι κατέκτησαν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα και το αίμα τους να καταργηθεί στο όνομα της “ευελιξίας”.

Επειδή φυσικά πάνω από όλα οι Ξενοδόχοι “συμπάσχουν” μαζί μας και θέλουν εμείς οι εργαζόμενοι να έχουμε και λίγο χρόνο για ξεκούραση, ζητάνε να εφαρμοστεί ΣΠΑΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 13ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 11ΩΡΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, διότι το ίδιο υπέγραψαν οι ανταγωνιστές τους στη Ρόδο με τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ! Εμάς σκέφτονται οι άνθρωποι! Δεν λένε ότι αυτό εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις τους ώστε με ακόμα λιγότερο προσωπικό να βγάλουν ακόμα περισσότερη δουλειά, δηλαδή περισσότερα ΚΕΡΔΗ. Φτάσανε στη σημείο ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ!

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ των Ξενοδόχων αλλά και κάτι “επιχειρηματιών παπαγάλων” της Καλαμάτας, που τις προηγούμενες ημέρες χειροκροτούσαν τη Κυβέρνηση για το νέο αντεργατικό έκτρωμα των 13 ωρών , δε μένει να δούμε κάτι άλλο, πέρα από το να εφαρμόσουν όλες οι επιχειρήσεις στα Ξενοδοχεία και την εστίαση το νέο νομοσχέδιο – έκτρωμα που μας γυρίζει πίσω στο μεσαίωνα. Αποδεικνύεται περίτρανα ποιοι τελικά ζήτησαν από την Κεραμέως αυτό το «σκουπίδι» και ότι αυτά που έλεγε η Υπουργός από δω και από εκεί, ότι της το ζήτησαν οι εργαζόμενοι του κλάδου είναι απλά ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ και ΠΡΟΚΛΗΣΗ!

Θα ακυρώσουμε στην πράξη το νέο άθλιο νομοσχέδιο που ετοίμασε η κυβέρνηση, σπεύδοντας να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των εργοδοτών, να τους δώσει λύσεις για να καλύψουν τα κενά στις θέσεις εργασίας και να θωρακίσουν τα κέρδη τους. Στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε θα απαντήσουμε με τη δύναμη του οργανωμένου συλλογικού αγώνα.

Να δυναμώσουμε την πάλη μας διεκδικώντας:

· Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε για διαβούλευση!

· Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

· Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και των περιορισμών για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, και τους μισθούς, την επιβολή του 13ωρου και της 6ήμερης εργασίας, την ελαστικοποίηση και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου.

· Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

· Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά κατακτήσεων όπως η επαναφορά των κλεμμένων τριετιών 2012 – 2023, η αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης, η μετενέργεια, η πληρωμή υπερωριών.