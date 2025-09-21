Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Περισσότερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας προτείνουν οι Ευρωπαίοι οικονομολόγοι σε νέα έρευνα, την ώρα που όλοι συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει για το γεγονός ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με την Αμερική και την Κίνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Γηραιά Ήπειρος μένει πίσω σε ανάπτυξη και καινοτομία επειδή οι εργαζόμενοι μένουν για πολλά χρόνια στις ίδιες δουλειές, κάτι που περιορίζει τη διάδοση ιδεών.

Αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και τους υψηλότερους μισθούς για τους ίδιους τους εργαζόμενους, υποστηρίζουν. Ως εκ τούτου, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις ώστε οι άνθρωποι να αλλάζουν πιο εύκολα δουλειά, να απολαμβάνουν παροχές που δεν εξαρτώνται από την παραμονή σε συγκεκριμένη εργασία (π.χ. αποζημίωση απόλυσης στο σύνολο των ετών), να υπάρχει μικρότερη σύνδεση μισθών με την παλαιότητα και να στηρίζονται καλύτερα οι νέες επιχειρήσεις.

«Οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης», προειδοποίησε ο Μάριο Ντράγκι στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος παρουσίασε ένα τολμηρό πρόγραμμα προ ενός έτους, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διευρύνουν την ενιαία αγορά μειώνοντας τα εμπόδια στο εσωτερικό εμπόριο και ενοποιώντας τις κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, μόνο το 10% των – πολλών – προτάσεών του έχουν εφαρμοστεί.

Ευρώπη: Μια διαφορετική πρόκληση

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το γεγονός ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αφεθεί στην άκρη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι ως έναν βαθμό κατανοητό. Για δεκαετίες, η Ευρώπη αγωνιζόταν με την ανεργία, η οποία κορυφώθηκε το 2013 σε σχεδόν 12%. Τώρα έχει μειωθεί κάτω από 6% χάρη σε πολιτικές που διευκόλυναν τις προσλήψεις και τις απολύσεις, ενώ έκαναν τα επιδόματα ανεργίας λιγότερο ελκυστικά, καθώς και χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Πλέον οι πολιτικοί βρίσκονται μπροστά σε μια διαφορετική πρόκληση: την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Όπως αναφέρει ο Economist, η αγορά λειτουργεί καλύτερα όταν οι εργαζομένοι βρίσκονται σε θέσεις κατάλληλες για τα ταλέντα τους και αυτό συχνά συνεπάγεται μετακινήσεις μεταξύ εταιρειών. Δηλαδή, αλλάζοντας πόστα και ρόλους, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και διδάσκουν νέες δεξιότητες, βοηθώντας στη διάδοση ιδεών σε ολόκληρη την οικονομία.

