Άλμα στην απασχόληση στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία

Εντυπωσιακό άλμα στην απασχόληση έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε μία ακόμα ένδειξη ότι η αγορά εργασίας ανακάμπτει συνεχώς και δυναμικά μετά την οικονομική κρίση και το σοκ της πανδημίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την αύξηση των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας για την ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τουλάχιστον από το ξέσπασμα της κρίσης και συνιστά αύξηση άνω των 10 μονάδων συγκριτικά με το 2019, όταν μετρήθηκε στο 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.