Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
13
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα στην απασχόληση στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία

Share

Εντυπωσιακό άλμα στην απασχόληση έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε μία ακόμα ένδειξη ότι η αγορά εργασίας ανακάμπτει συνεχώς και δυναμικά μετά την οικονομική κρίση και το σοκ της πανδημίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την αύξηση των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας για την ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τουλάχιστον από το ξέσπασμα της κρίσης και συνιστά αύξηση άνω των 10 μονάδων συγκριτικά με το 2019, όταν μετρήθηκε στο 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ