Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο

Στο 8,2% «έπεσε» η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 8,2% έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,1%).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ