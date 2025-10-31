Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο

Στο 8,2% «έπεσε» η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 8,2% έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο του 2025.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,1%).

