Συντάξεις και αναδρομικά: Κλείνει εκκρεμότητες ο e-ΕΦΚΑ και πληρώνει 50.000 δικαιούχους

Αναδρομικά από το 2019 και επιστροφές χρημάτων μετά από εκκαθάριση μιας σειράς ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων συνθέτουν ένα πακέτο πληρωμών του e-ΕΦΚΑ σε 50.000 συνταξιούχους που αρχίζει ήδη να καταβάλλεται σταδιακά.

Aπό σήμερα και αύριο αρχίζουν να πληρώνονται, με ποσά που αγγίζουν και τα 12.000 ευρώ, από τον e-ΕΦΚΑ, συνταξιούχοι που περίμεναν για χρόνια να λάβουν αναδρομικά που είχαν διεκδικήσει και κερδίσει δικαστικά.

Οι πληρωμές αφορούν επίσης διορθώσεις σε παλαιότερους επανυπολογισμούς αλλά και προσαυξήσεις. Σε περίπου 20.000 περιπτώσεις δικαιούχων είχαν επανυπολογιστεί οι συντάξεις αλλά τα αναδρομικά που αναλογούν στις αυξήσεις τους δεν είχαν πληρωθεί. Πολλές από αυτές τις εκκρεμότητες, που δημιουργήθηκαν κυρίως εξαιτίας ελλιπών στοιχείων για τον ασφαλιστικό χρόνο ή τις συντάξιμες αποδοχές, διευθετούνται, με τις επιστροφές να καλύπτουν χρονική περίοδο μιας επταετίας, από τις αρχές του 2019. Μάλιστα, τα ποσά σε αυτή την κατηγορία ξεκινούν από τα 1.500 ευρώ και κλιμακώνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

