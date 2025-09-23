Αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Η αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί απόψε στις 21.00 στη Νέα Υόρκη δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στην ελληνική αποστολή.

Οι πληροφορίες για τις διεργασίες στο παρασκήνιο από την αμερικανική πλευρά μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο παλαιστινιακό με τον Ντόναλντ Τραμπ να οργανώνει σήμερα μια μίνι διάσκεψη με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών έδειχναν ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Έτσι, λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και ενώ μετρούσαμε αντίστροφα για την συνάντηση των ηγετών Ελλάδας – Τουρκίας Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπήρξε η ενημέρωση ότι αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.