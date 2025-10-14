Aνέτοιμοι για το μέλλον το 95% των εργαζομένων στην Ελλάδα

Μόνο το 5% των εργαζομένων σην Ελλάδα πληρούν τις προδιαγραφές «future ready», σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα τoυ πολυεθνικού ομίλου απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού Adecco.

Στο πλαίσιο της νέας μεγάλης έρευνας «Global Workforce of the Future 2025», η Αdecco παρουσιάζει τις τρεις βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι «future ready» εργαζόμενοι, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο:

Προσαρμοστικότητα: Προσαρμόζονται εύκολα σε νέα εργαλεία, διαδικασίες και ευθύνες, διατηρώντας την ευελιξία τους απέναντι στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Εξοικείωση με την τεχνολογία: Πειραματίζονται ενεργά με την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα ψηφιακά εργαλεία, χρησιμοποιώντας τα για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα.

Προδραστικότητα: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αναζητώντας νέες δεξιότητες και παραμένοντας μπροστά από τις τάσεις του κλάδου.

