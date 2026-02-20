Τελευταία Νέα
Μ. Μάκαρης: «Χωρίς ραδιοφωνική ενημέρωση στη Μεσσηνία λόγω καθίζησης δρόμου στο Λυκόδημο- Αναγκαία η άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Χωρίς ραδιοφωνική ενημέρωση στη Μεσσηνία λόγω καθίζησης δρόμου στο Λυκόδημο. Αναγκαία η άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας»

Η διακοπή ρεύματος στις εγκαταστάσεις κεραιών στο όρος Λυκόδημος και η σιγή των ραδιοφωνικών σταθμών της Μεσσηνίας από την Τετάρτη 18/2 δεν είναι «τεχνικό ατύχημα». Είναι αποτέλεσμα εγκατάλειψης του  δρόμου που οδηγεί σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερώσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Μεσσήνης ότι λόγω καθίζησης δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα συνεργεία για αποκατάσταση ρεύματος.

Ένας δρόμος δεκαετίας ’70, χωρίς συστηματική συντήρηση, αφήνει σήμερα μια ολόκληρη περιοχή χωρίς ενημέρωση.

Ζητάμε:

Άμεση προσωρινή διάνοιξη για πρόσβαση συνεργείων.

Τεχνική έκθεση για την κατάσταση του δρόμου.

Μόνιμη αποκατάσταση με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια.

Η ανθεκτικότητα των υποδομών δεν αποδεικνύεται με ανακοινώσεις, αλλά με έργα.

