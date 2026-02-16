Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Απίστευτο: Έφαγε 720 αυγά σε ένα μήνα – Δείτε τι συνέβη στη χοληστερόλη του

Share

Άλλοι τα εκθειάζουν για τα θρεπτικά τους συστατικά κι άλλοι τα επικρίνουν για την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη. Ένα είναι το σίγουρο: Τα αυγά έχουν καταφέρει να διχάσουν ως τροφή. Κατά καιρούς, κυκλοφορούν διάφορες φήμες σχετικά με την επίδραση των αυγών στην υγεία, καθώς και με την ποσότητα που μπορούμε να καταναλώνουμε με ασφάλεια, με άλλες να υποστηρίζονται επιστημονικά και άλλες να αποτελούν μύθους που, αργά ή γρήγορα, καταρρίπτονται.

Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που προειδοποιούν ότι η υπερβολική κατανάλωση αυγών αυξάνει τον κίνδυνο αύξησης των επιπέδων χοληστερόλης. Η υψηλή χοληστερόλη, ιδίως η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή αλλιώς γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, θεωρείται επιβλαβής επειδή μπορεί να συσσωρευθεί στις αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Από την άλλη, η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστή ως «καλή» χοληστερόλη, βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος, την οποία και στέλνει στο ήπαρ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

VIRAL

ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode