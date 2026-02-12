Τελευταία Νέα
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα καφέ και στα λευκά αυγά

Κάθε φορά που αγοράζετε αυγά, έχετε πιάσει μήπως τον εαυτό σας να διαλέγει αν θα πάρει λευκά ή καφέ;

Μην τρομάζετε, είναι μια συνήθεια που έχουν αρκετοί, με πολλούς μάλιστα να πιστεύουν ότι τα καφέ αυγά είναι με κάποιον τρόπο ανώτερα. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο;

Η προέλευση του χρώματος: Ζήτημα γενετικής, όχι ποιότητας
Η χρωματική διαφορά ανάμεσα σε ένα λευκό και σε ένα καφέ αυγό είναι εντυπωσιακά απλή και δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή ή την ευζωία του ζώου. Ο γενικός κανόνας συνδέεται άμεσα με τη ράτσα της κότας: Εκείνες με λευκό φτέρωμα και λευκούς λοβούς στα αυτιά τείνουν να γεννούν λευκά αυγά, ενώ οι κότες με κοκκινωπά ή σκούρα φτερά και κόκκινους λοβούς παράγουν αυγά με καφέ κέλυφος.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

