Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Η γρίπη των πτηνών επιστρέφει με σφοδρότητα και απειλεί ξανά τη σταθερότητα της διατροφικής αλυσίδας στην Ευρώπη. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία έως την Ισπανία και την Ιταλία, η εξάπλωση του ιού H5N1 έχει οδηγήσει σε ένα νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των αυγών και ανησυχίας για την ασφάλεια των εκτροφών. Η ισπανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INE) καταγράφει άνοδο 18% στις τιμές των αυγών σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Ομοσπονδία Καταναλωτών (OCU) εκτιμά ότι το πραγματικό κόστος για τον καταναλωτή έχει αυξηθεί σχεδόν 40% μέσα σε λίγους μήνες.

Τα νέα κρούσματα γρίπης σε οικόσιτες και άγριες πτηνοτροφικές μονάδες αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Στην Ισπανία, μόνο την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν 14 εστίες σε επαρχίες όπως το Βαγιαδολίδ, η Μαδρίτη και η Ουέλβα, ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα καταγεγραμμένα περιστατικά ξεπερνούν τα 130. Οι αρχές έχουν ήδη λάβει έκτακτα μέτρα: από τη Δευτέρα, απαγορεύεται η εκτροφή πτηνών σε ανοιχτούς χώρους για να περιοριστεί η μετάδοση από άγρια σε οικόσιτα είδη — μια πολιτική που ακολουθούν ήδη και η Γαλλία και η Γερμανία.

