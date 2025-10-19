Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπέβαλε στις Βρυξέλλες το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026, το οποίο αποκαλύπτει τις ωφέλειες των νέων μέτρων για την κοινωνία, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τη μείωση της φτώχειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και ενισχύσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών, με στοχευμένες αλλαγές από το 2026.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026, που υπέβαλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Κομισιόν, περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά με εισοδήματα από 20.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό φτώχειας αναμένεται να μειωθεί τόσο για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, όσο και για τον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εφαρμογή των νέων μέτρων θα οδηγήσει σε μείωση της φτώχειας κατά 5,5 μονάδες για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ το ποσοστό φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού αναμένεται να μειωθεί από 16,9% το 2025 σε 15,1% το 2026.

Το Δημοσιονομικό Σχέδιο περιγράφει αναλυτικά τις μόνιμες παρεμβάσεις που θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες νοικοκυριά που πληρώνουν το 35%-40% του εισοδήματός τους για στέγαση, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις παλαιές συντάξεις. Παράλληλα, τα μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα απομακρυσμένα νησιά και την αναστολή των τεκμαρτών δαπανών για νέες μητέρες.

Στο Δημοσιονομικό Σχέδιο το οποίο υπέβαλε η Αθήνα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιγράφει αναλυτικά «μέτρο προς μέτρο» όλες τις νέες -μόνιμες- παρεμβάσεις τις οποίες θα ενσωματώνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο όμως, περιλαμβάνει και ειδικούς υπολογισμούς, που απαντούν στις επισημάνσεις και συστάσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (recommendations) για την επίδραση που αναμένεται να έχουν τα μέτρα τα οποία ξεκινούν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο φέτος, στην «ψαλίδα» των εισοδημάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

