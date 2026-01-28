Τελευταία Νέα
Διέρρηξαν τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας και κινούνταν στο πάτωμα για να αποφύγουν τον συναγερμό (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένος ο Αντιπρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, Χρήστος  Μουστρούχος, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη θρασύτατη διάρρηξη στα γραφεία της εταιρείας, με τον κ. Μουστρούχο να περιγράφει τις απίστευτες κινήσεις των δραστών και τις ζημιές που προκλήθηκαν. Παράλληλα, η κουβέντα επεκτάθηκε στον κεντρικό ρόλο του Αστικού ΚΤΕΛ στην καθημερινότητα της πόλης, με έμφαση στη συνεχή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μέσα από τα πυκνά δρομολόγια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ένα από τα λεωφορεία της γραμμής όπου έχει ήδη «ντυθεί» στα χρώματα του Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
