Αυστηρότεροι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αναβάθμιση ποιότητας χωρίς άμεση λύση στη στεγαστική κρίση

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 3 του Ν. 5170/2025, εισάγοντας αυστηρότερες προδιαγραφές και ελέγχους για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας, της υγιεινής και της ποιότητας φιλοξενίας, εξασφαλίζοντας ότι τα ακίνητα που εγγράφονται στον κλάδο θα είναι επαρκή και ασφαλή για τους επισκέπτες, τόσο εγχώριους όσο και ξένους.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ακίνητα που πιθανώς θα βρεθούν εκτός του κλάδου, λόγω μη συμμόρφωσης με σημαντικές προδιαγραφές, θα είναι κυρίως «ακίνητα» μη χώροι κύριας χρήσης (parking), ισόγεια, ημιυπόγεια ή εσωτερικά διαμερίσματα. Ακόμη και αν επιστρέψουν στη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, δεν αναμένεται να αποτελέσουν επιλογή για μόνιμη κατοικία από τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Τα νέα μέτρα αφορούν όλα τα ακίνητα με Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στο Μητρώο της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνουν:

1. Χώροι κύριας χρήσης: Ελάχιστο ύψος 2,50 μ., φυσικός φωτισμός, αερισμός και κλιματισμός στα υπνοδωμάτια.

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Απαραίτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ζημιές ή ατυχήματα.

3. Ηλεκτρολογική ασφάλεια & πυροπροστασία: Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής.

4. Υγιεινή & πρώτες βοήθειες: Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Η εφαρμογή των νέων προδιαγραφών αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, ενισχύοντας έναν σημαντικό κλάδο της οικονομίας – με χιλιάδες θέσεις εργασίας και του τουριστικού προϊόντος της χώρας, ενώ παράλληλα βάζει τέλος στις πιθανές «γκρίζες ζώνες» που μπορεί να υπήρχαν έως σήμερα.

