Έρχεται ο… Big Brother στα αυτοκίνητα – Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Έρχεται ένα νέο ενιαίο Μητρώο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα καθώς και των ιδιοκτητών τους.
Στην ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και τους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία εικόνα και να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση.
Με το νέο Μητρώο, οι Αρχές θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιο όχημα κυκλοφορεί νόμιμα και ποιο όχι.
Η νέα πλατφόρμα, που είναι έτοιμη, έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία για 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, ενώ μετά τις αρχικές ειδοποιήσεις ετοιμάζονται να πέσουν βαριές καμπάνες σε οδηγούς που έχουν παραλείψει ασφάλιση, πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.
