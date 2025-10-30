Αυτό είναι το πιο αργό φανάρι στον πλανήτη

Σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση της Ελβετίας, οι οδηγοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που δοκιμάζει τα όρια της υπομονής τους, οδηγώντας σε τεράστιες καθυστερήσεις και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το σημείο βρίσκεται στο Milvignes, έναν δήμο του καντονιού Neuchâtel, και έχει γίνει πλέον… διαβόητο σε όλη τη χώρα, όχι εξαιτίας των μοναδικών αξιοθέατων του αυτόνομου αυτού κρατιδίου, άλλα εξαιτίας του φαναριού αυτού που κάθε ημέρα γίνεται εφιάλτης για τους διερχόμενους οδηγούς.

Στο εν λόγω σημείο υπάρχει μια διασταύρωση, η οποία ανακαινίστηκε πρόσφατα, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας γύρω από το νέο Areuse Business Center, μια Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων που άνοιξε στην περιοχή. Στην πράξη, ωστόσο, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, καθώς η κίνηση εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, δημιουργώντας μια ασφυκτική και παράλογη κατάσταση για τους οδηγούς.

