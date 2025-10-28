Τελευταία Νέα
Αυτό το ρομπότ-αράχνη μπορεί να χτίσει ένα σπίτι σε 24 ώρες…

Δημιούργησαν ένα ρομπότ που είναι ικανό να χτίσει σπίτι σε 24 ώρες. Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί και πόσο κοντά βρίσκεται στην πραγματικότητα;

Αυτή είναι η πρόκληση που ανέλαβαν δύο αυστραλιανές νεοσύστατες επιχειρήσεις με το «Charlotte». Αυτό το πρωτότυπο θα μπορούσε να κατασκευαστεί όχι μόνο στη Γη αλλά και στη Σελήνη.

Πρόκειται για μια νέα εφεύρεση που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον κλάδο των ακινήτων στο μέλλον.

Οι δύο αυστραλιανές νεοσύστατες επιχειρήσεις, η Crest Robotics και η Earthbuilt Technology, ανέπτυξαν ένα ρομπότ που μοιάζει με αράχνη, ικανό να κατασκευάζει τρισδιάστατες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών!

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

