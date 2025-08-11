Αυτοψία του Υπουργού Υποδομών σε έργα ανακαίνισης σχολείων στην Κορινθία

Αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης σχολικών μονάδων που υλοποιούνται από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην Π.Ε. Κορινθίας.

Συγκεκριμένα: