Αυτοψία του Υπουργού Υποδομών σε έργα ανακαίνισης σχολείων στην Κορινθία

Αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης σχολικών μονάδων που υλοποιούνται από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην Π.Ε. Κορινθίας.
Συγκεκριμένα:
|
Ώρα
|
Σχολική Μονάδα
|
9:00
|
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων
|
10:00
|
Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυράς – Βρύση – Γυμνάσιο Ισθμίας
|
11:00
|
4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κορίνθου
|
11:30
|
2ο Λύκειο Κορίνθου
|
12:30
|
1ο Δημοτικό Σχολείο Νεμέας
|
14:00
|
Δημοτικό Σχολείο Βέλου
|
14:45
|
1ο Λύκειο Κιάτου & 2ο Γυμνάσιο Κιάτου
|
15:45
|
1ο Γυμνάσιο & 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
|
16:15
|
1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου