Black Friday 2025 και Cyber Monday: Τι να προσέχετε με τις εκπτώσεις

Προ των πυλών βρίσκεται η Black Friday 2025, και με τη σειρά της και η Cyber Monday, με τους καταναλωτές να περιμένουν αυτή την μεγάλη μέρα προσφορών, ενώ ήδη πολλά εμπορικά καταστήματα αλλά και e-shops έχουν μπει σε ρυθμούς μεγάλων εκπτώσεων.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με ενημερωτικό δελτίο υπενθυμίζει και συμβουλεύει τους καταναλωτές ώστε να προβούν σε συμφέρουσες και ασφαλείς αγορές κατά τη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων της Black Friday και της Cyber Monday.

Στόχος, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή δεν είναι μόνο οι συμφέρουσες τιμές αλλά και οι ασφαλείς και έξυπνες αγορές. Με τις μεγάλες εκπτώσεις να προσελκύουν καταναλωτές όλων των ηλικιών, οι ειδικοί δίνουν πρακτικές συμβουλές.

