Χάιδω Παναγιωτοπούλου: «Η Τριφυλία εκπέμπει SOS»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τριφυλίας, για 7η συνεχή χρονιά, Φεβρουάριο μήνα, δεν έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό, του τρέχοντος έτους 2026. Η ανεπάρκεια, η διοικητική ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής και η έλλειψη διαφάνειας, είναι πλέον τα προφανή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ( αρχικά το τεχνικό πρόγραμμα έως τέλος Οκτωβρίου και ακολούθως) ο Προϋπολογισμός πρέπει να κατατίθεται, να ψηφίζεται και να εγκρίνεται, από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έως τέλος του προηγούμενου έτους. Η καθυστέρηση πέραν του Μαρτίου του νέου έτους ( βάσει των ειδικών εγκυκλίων του υπουργείου εσωτερικών) θέτει το Δήμο σε καθεστώς περιορισμένης διαχείρισης, σε κίνδυνο τη λειτουργία του και σε οικονομική παράλυσή του. Με υπαιτιότητα της Δημοτικής Αρχής, λόγω έλλειψης Τ.Π και Προϋπολογισμού για άλλη μια φορά υφίστανται :

Κίνδυνος για τις Χρηματοδοτήσεις : Η καθυστέρηση του Τ.Π. συμπαρασύρει τον Προϋπολογισμό. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή χρηματοδοτήσεων για τρέχοντα έργα.

Απαξίωση των Δημοτικών Κοινοτήτων: Το Τ.Π. πρέπει να ενσωματώνει τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων. Η εκπρόθεσμη υποβολή σημαίνει ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτωνκατά κανόνα αγνοούνται.

Αναξιοπιστία και Προχειρότητα: Η επίκληση «φόρτου εργασίας» ή «έλλειψης προσωπικού» από τη Δημοτική Αρχή, αποδεικνύει απλά κακό προγραμματισμό . Οι προθεσμίες υποβολής του ( το αργότερο έως τέως Δεκεμβρίου εκάστου έτους) είναι γνωστές βάσει του κώδικα περί δήμων και κοινοτήτων και της ετήσιας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, άρα η μη τήρησή τους υποδηλώνει διαχειριστική αδυναμία.

Θεσμική Εκτροπή & Καταχρηστική Διοίκηση: Η καθυστέρηση δεν είναι «τεχνικό ζήτημα» αλλά προσβολή του σώματος. Η Δημοτική Αρχή μετατρέπει το Δ.Σ. σε όργανο «επικύρωσης τετελεσμένων», παραβιάζοντας το δικαίωμα της αντιπολίτευσης για έλεγχο, όπως ορίζει ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Απώλεια Εσόδων & Πόρων: Η μη έγκαιρη ψήφιση Τ.Π. και Προϋπολογισμού συνεπάγεται κατά την κείμενη νομοθεσία, ότι ο Δήμος μπορεί να διενεργεί μόνο υποχρεωτικές δαπάνες. Αυτό σημαίνει πάγωμα νέων έργων και αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων. Ο Δήμος μπορεί να πραγματοποιεί μόνο υποχρεωτικές δαπάνες (μισθούς, ασφάλιστρα), ενώ όλα τα έργα ανάπτυξης και οι νέες προμήθειες «παγώνουν» .

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής,

ναρκοθετείτε το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Ο Δήμος μας, το σπίτι μας, εξ αιτίας σας «μπάζει νερά». Φέρνετε, επί επτά έτη, στο και πέντε, έναν προϋπολογισμό εκατομμυρίων ευρώ για να ψηφιστεί εκπρόθεσμα κατά δύο –τρείς μήνες, μέσα σε λίγες ώρες, στερώντας από την αντιπολίτευση, τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες, το δικαίωμα του ουσιαστικού ελέγχου. Και στη συνέχεια κάθε εβδομάδα, προβαίνετε σε αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.

-Τι προσπαθείτε άραγε, να κρύψετε μέσα στις βιαστικές αναμορφώσεις;

-Πώς διεκδικούμε πόρους από το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο ή το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν δεν έχουμε καν ψηφισμένο προϋπολογισμό για να εντάξουμε έργα;

Η καθυστέρηση αυτή κοστίζει σε χαμένες ευκαιρίες που δεν θα γυρίσουν πίσω. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός είναι ο καθρέφτης της σοβαρότητας μιας διοίκησης. Σήμερα ο καθρέφτης αυτός, εξακολουθεί να είναι θολός και ο Δήμος εξακολουθεί να μένει στο σκοτάδι !

Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ»

ΧΑΪΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ