Chevron – Helleniq Energy: Οι προσδοκίες της κυβέρνησης για την συμφωνία με τους υδρογονάνθρακες – Πότε ξεκινούν οι έρευνες

Σήμερα, στην Αθήνα, η υπογραφή των συμφωνιών του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας με την Chevron – Helleniq Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης… Μια κίνηση μεγάλης ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα.

Η τελετή υπογραφής των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11 το πρωί, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με υπογράφοντες, από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής εταιρείας Chevron, Gavin Lewis (αντιπρόεδρο της Global New Ventures), τον CEO της Helleniq Energy Ανδρέα Σιάμισιη, και τον CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Άρη Στεφάτο.

Στόχος είναι οι σεισμικές έρευνες στα παραχωρημένα θαλάσσια blocks («Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II») να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

