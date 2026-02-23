Τελευταία Νέα
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Χώροι εργασίας: Στρες, ανισότητες, πίεση, εκφοβισμός και σεξουαλική παρενόχληση

Έντονο εργασιακό στρες, υψηλή ψυχολογική πίεση, σοβαρές ανισότητες, σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακός εκφοβισμός. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν – εν πολλοίς – το εργασιακό περιβάλλον για την πλειονότητα των εργαζομένων, καθώς περίπου οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν έντονη πίεση στην εργασία τους γεγονός που αντικατοπτρίζει αρνητικά στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ η ποιότητα της εργασίας δοκιμάζεται στη χώρα μας, την ώρα που η τεχνολογική πρόοδος και οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούν αναβάθμιση δεξιοτήτων, ψυχολογική ενίσχυση και θεσμική θωράκιση.

Το 51% αναγνωρίζει ότι η ψυχολογική πίεση από την εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και κοινωνική του ζωή.

Η αναλυτική απεικόνιση των στοιχείων είναι ενδεικτική. Το 47% των εργαζομένων ηλικίας 17-34 ετών βιώνει άγχος «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές», ποσοστό που αυξάνεται στο 50% για την ηλικιακή ομάδα 35-54 και στο 53% για την ομάδα 55+. Ενδεικτικό είναι ότι το 57% των εργαζομένων 35-54 και το 52% των 55+ παραδέχονται ότι η πίεση στην εργασία επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή εκτός γραφείου.

