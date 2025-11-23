Χριστούγεννα: Εκτοξεύονται οι προ-κρατήσεις στους χειμερινούς προορισμούς – Πού φτάνουν οι τιμές

Εντυπωσιακή ζήτηση φαίνεται να προσελκύει το ταξίδι στο βουνό για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τις προ-κρατήσεις που καταγράφονται στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για ολόκληρα διαμερίσματα ή/και κατοικίες διαθέσιμες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα ποσοστά προ-κρατήσεων να «χτυπούν» 90% – 100%. Οσον αφορά στις τιμές, για 4 διανυκτερεύσεις, ξεκινούν από 330-350 ευρώ (π.χ. Ναύπλιο, Καλαμάτα,), ανεβαίνουν σε 700-900 ευρώ σε Ιωάννινα, Καστοριά, Τρίκαλα, και πάνε σε επίπεδα 1.000 ευρώ και άνω (Καρπενήσι, Καλαμπάκα, Μέτσοβο), έως σχεδόν 1.500 ευρώ σε Λεβίδι, Στεμνίτσα και Αράχωβα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα ποσοστά προ-κρατήσεων στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών είναι ήδη άνω του 90% στους 19 από τους 23 προορισμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κίνηση να ενταθεί και τα ποσοστά να αγγίξουν το 100%, ειδικά στις ορεινές περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων αφορούν αποκλειστικά ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, και όχι ξενοδοχειακές μονάδες ή πανσιόν, ενώ η συνολική δυναμικότητα σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς παραμένει περιορισμένη.

Εξαιρετική εικόνα στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του δικτύου, κ. Θ. Μπάκας, η Αράχωβα, πέρα από την εντυπωσιακή ζήτηση, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς τα Χριστούγεννα. Κλασικά αξιοθέατα της περιοχής είναι ο επιβλητικός βράχος της Ώρας, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα σκαλιά, καθώς και φυσικά ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Την περίοδο των εορτών, η Αράχωβα στολίζεται εντυπωσιακά, ενώ τα στενά του κέντρου γεμίζουν με τοπικά προϊόντα, γλυκίσματα και παραδοσιακές γεύσεις όπως η φορμαέλα. Στην Αράχωβα, οι προ-κρατήσεις για το διάστημα 24/12 -28/12 αγγίζουν το 78%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 620€ για κατοικία σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο, κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια ή παρέα, ενώ μπορεί να φτάσει τα 1.411€ για κατοικία με 2 Υ/Δ. Υπάρχουν και chalet που φιλοξενούν 9-10 άτομα, με κόστος έως 3.479€.

Το Μέτσοβο με τη χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική του προσφέρει γιορτινή ατμόσφαιρα, με παραδοσιακά έθιμα όπως τα Μέτσοβιτικα κάλαντα και τα αναμμένα τζάκια στις πλατείες. Αγαπημένα αξιοθέατα είναι το Μουσείο Αβέρωφ, η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, το Αρχοντικό Τοσίτσα και φυσικά η λίμνη Αώου για χειμερινές εξορμήσεις. Στο Μέτσοβο, όπου η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μικρή, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής από 1.058€, για κατοικία 150 μέτρων από το κέντρο.