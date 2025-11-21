Το πρώτο κρύο ανέβασε τις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη – Εξαίρεση η Ελλάδα

Έπεσαν αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες ανά την Ευρώπη ως αποτέλεσμα του πρώτου κύματος ψύχους, με αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες για θέρμανση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη σκαρφάλωσαν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Στη Γερμανία η τιμή βρέθηκε χθες στα 122 ευρώ/MWh, στην Ιταλία στα 128, στην Αυστρία στα 130, ενώ ακόμα και η φθηνή Σκανδιναβία είδε νούμερα κοντά στα 125 ευρώ. Στην περίπτωση της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης οι τιμές του ρεύματος είναι ακόμα ψηλότερες, με ένα εύρος από 133 ευρώ στη Βουλγαρία μέχρι 192 ευρώ στην Ουκρανία.

Εξαίρεση προς το παρόν αποτελεί η Ελλάδα, η οποία είχε την Τρίτη μια τιμή στα 107 ευρώ και δεν δείχνει να συμπαρασύρεται προς τα επάνω από τις γειτονικές αγορές και την Ουκρανία, όπως είχε συμβεί παλαιότερα σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

