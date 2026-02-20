Kaspersky: Πώς εξελίχθηκαν οι απειλές phishing το 2025

Η ετήσια έκθεση της Kaspersky επισημαίνει διάφορες τάσεις στις διαδικτυακές απάτες και το phishing για το 2025. Τον προηγούμενο χρόνο, οι phishers άλλαξαν τον τρόπο δράσης τους – που μέχρι τότε αφορούσε κυρίως μαζικές εκστρατείες – και στράφηκαν σε στοχευμένες επιθέσεις. Ο στόχος αυτών των επιθέσεων δεν αφορά μόνο την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων διασύνδεσης αλλά και βιομετρικών δεδομένων, όπως φωτογραφίες προσώπου, με σκοπό να παρακάμψουν τον έλεγχο ταυτότητας. Το ευρύτερο ψηφιακό περιβάλλον του phishing παρουσίασε επίσης αυξημένη προσαρμογή ανά περιοχή, με τους επιτιθέμενους να προσαρμόζουν τις μεθόδους τους στις τοπικές αγορές και να εκμεταλλεύονται πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δημόσιες υπηρεσίες, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογές μηνυμάτων για να κλέβουν διαπιστευτήρια και να εξαπατούν χρήστες.

