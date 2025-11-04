Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
4
Νοέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία

Share

Μια ανάσα από το να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το «κόμμα των αναποφάσιστων», σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αναδεικνύεται σε δεύτερο «κόμμα» με ένα ανοδικό ντεμαράζ τους τελευταίους δέκα μήνες, σχεδόν διπλασιάζοντας τα ποσοστά του. Σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί η αποκρυπτογράφηση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα.  Σε μια φάση πολιτικής αναμονής η χώρα

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ