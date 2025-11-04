Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία

Μια ανάσα από το να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το «κόμμα των αναποφάσιστων», σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Αναδεικνύεται σε δεύτερο «κόμμα» με ένα ανοδικό ντεμαράζ τους τελευταίους δέκα μήνες, σχεδόν διπλασιάζοντας τα ποσοστά του. Σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί η αποκρυπτογράφηση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Σε μια φάση πολιτικής αναμονής η χώρα
Σε έρευνα κοινής γνώμης της ALCO για λογαριασμό του ALPHA το 21,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν αναποφάσιστοι ενώ από τον Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το Νοέμβριο του 2025 το ποσοστό τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ειδικότερα, από το 11,9% φτάνουν σήμερα το 21,5% μία αύξηση 9,6%.
