Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία

Μια ανάσα από το να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το «κόμμα των αναποφάσιστων», σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αναδεικνύεται σε δεύτερο «κόμμα» με ένα ανοδικό ντεμαράζ τους τελευταίους δέκα μήνες, σχεδόν διπλασιάζοντας τα ποσοστά του. Σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί η αποκρυπτογράφηση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Σε μια φάση πολιτικής αναμονής η χώρα