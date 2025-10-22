Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου Αναβαθμίζονται οι υποδομές της Δικαιοσύνης στην Ηλεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη σημασία της ένταξης σημαντικών έργων στο νέο κτιριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν την αναβάθμιση των Δικαστικών Μεγάρων Πύργου και Αμαλιάδας, τονίζει η Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου. Το νέο κτιριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα και τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης κ. Πέλοπα Λάσκο, και στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων απονομής Δικαιοσύνης για λειτουργούς και πολίτες.

Για την Ηλεία, στο πλαίσιο του προγράμματος για την Εφετειακή Περιφέρεια Πατρών, προβλέπονται έργα ύψους 1.166.043 ευρώ. Συγκεκριμένα για το Πρωτοδικείο Πύργου χρηματοδοτούνται «Εργασίες επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου», προϋπολογισμού 780.000 ευρώ, με δημοπράτηση εντός Νοεμβρίου και για το Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας: «Επισκευές και εργασίες προσβασιμότητας ΑμεΑ», προϋπολογισμού 386.043 ευρώ, με ολοκλήρωση έως 06/02/2026.

Όπως ανέφερε η κα Αυγερινοπούλου «το πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης αποτελεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό και θεσμικό βήμα για τη χώρα και για την Ηλεία ειδικότερα, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αξιοπρέπεια του θεσμού της Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Υπουργό κ. Γιώργο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μπούγα και τα στελέχη της ΚΤΥΠ Α.Ε. για τη συνεργασία και τη στήριξη. Συνεχίζουμε με σχέδιο για μια Ηλεία με σύγχρονες, ανθρώπινες δημόσιες υπηρεσίες.»