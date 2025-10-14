Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο άνδρας που είχε προσέλθει στη ΓΑΔΑ

Συνελήφθη ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα ο νεαρός άνδρας ο οποίος νωρίτερα είχε προσέλθει στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφθασε με τον δικηγόρο του αυτοβούλως, χωρίς να έχει προηγηθεί δηλαδή κλήση των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το διπλό φονικό, στις 5 Οκτωβρίου, ο δράστης αναζητείται, ενώ εκτιμάται ότι είχε και συνεργό. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει «χαρτογραφήσει» την πορεία της μοτοσικλέτας που οδηγούσε.

Ωστόσο, η ταυτότητά του δύσκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς οι πινακίδες του δικύκλου ήταν πλαστές, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει αρκετά τις έρευνες.

πηγη www.kathimerini.gr