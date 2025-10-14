Ραγδαίες εξελίξεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα- Στη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί ο φερόμενος ως συνεργός της δολοφονίας

Απαντήσεις αναζητά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που από τις 5 Οκτωβρίου έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προσπαθώντας να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και να οδηγηθούν στη διαλεύκανσή της. Υπενθυμίζεται ότι νεκροί έπεσαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, καθώς και ο 61χρονος επιστάτης.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς συγγενής του 68χρονου δράστη μετέβη σήμερα το πρωί (14/10) στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον άνδρα που αναζητούσαν οι Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ήταν ο συνεργός του δράστη.

Το πρόσωπο, το οποίο φέρεται να συνόδευε τον 68χρονο τη νύχτα της δολοφονίας, παρουσιάστηκε στις αστυνομικές Αρχές προκειμένου να δώσει κατάθεση.

ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει. Αν και οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής του μέσα από δεκάδες σημεία κατά μήκος της πορείας του — από τη Μεσσηνία έως την Αθήνα — ο ίδιος παραμένει άφαντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα μηχανάκι με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία. Όπως εκτιμάται, ο φερόμενος συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός, ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του με το δίκυκλο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο και έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν τη διαδρομή ανάποδα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες και πώς έφτασαν στη Φοινικούντα.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να διασταυρωθούν οι κινήσεις τους και να επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο δράστης δεν έδρασε μόνος του, αλλά με τη βοήθεια συνεργού που συμμετείχε στο σχέδιο της δολοφονίας.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για «εντολέα θανάτου», γι’ αυτό και συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση, αναζητώντας πιθανούς «δυσαρεστημένους» που μπορεί να είχαν κίνητρο. Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε για την πράξη.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ — πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.

