Δώρα από την Εφορία ως 3.300 ευρώ – Την ώρα που οι νέοι ζουν με 18% ανεργία και χαμηλά εισοδήματα

Αξίζει κάποιος να μελετήσει τα στοιχεία της απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα. Και δεν μιλάμε μόνο για τα άτομα ηλικίας έως 25 ετών – εκεί τα ποσοστά είναι ούτως ή άλλως απογοητευτικά – αλλά και σε αυτά που πλησιάζουν στα πρώτα “άντα”. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η απασχόληση για όλη την ηλικιακή ομάδα μέχρι τα 29, διαμορφώνεται στο 36,4%. Μαζί με την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία βρισκόμαστε στα κατώτερα επίπεδα της ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 49,2% δηλαδή δουλεύουν ο ένας στους δύο νέοι. Στην Ελλάδα, δουλεύει ο ένας στους τρεις.

Να δούμε και τους απόλυτους αριθμούς: 534.400 άτομα ηλικίας έως 29 ετών εργάζονται κανονικά. Περίπου 21.200 άτομα δηλώνουν ότι υποαπασχολούνται. Στους 135.700 ανέρχονται οι άνεργοι. Και 879.400 είναι αυτοί που θεωρούνται οικονομικά μη ενεργοί. Οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια είναι είτε μαθητές λυκείου, είτε φοιτητές. Γι’ αυτό και αξίζει να επισημανθεί ότι από αυτό τον πληθυσμό των 879.400 οικονομικά μη ενεργών νέων, οι 304.000 είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 20έτος της ηλικίας τους.