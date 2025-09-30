Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δυναμική συμμετοχή σωματείων στην απεργία (video)

Σαφές μήνυμα αντίθεσης στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έστειλαν τα σωματεία της Καλαμάτας, συμμετέχοντας δυναμικά στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στην Κεντρική πλατεία.

