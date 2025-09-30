Δυναμική συμμετοχή σωματείων στην απεργία (video)

Share Σαφές μήνυμα αντίθεσης στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έστειλαν τα σωματεία της Καλαμάτας, συμμετέχοντας δυναμικά στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στην Κεντρική πλατεία. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 30 Σεπτεμβρίου 2025 7:39 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΔΕΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας: 3ωρη στάση εργασίας με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού (video) 06.06.2025 Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας για το παραλίγο εργατικό ατύχημα στη ΔΥΠΑ Καλαμάτας 22.04.2025 Καταγγέλλονται 4 με 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την εβδομάδα – Δωρεάν νομική υποστήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες (video) 30.09.2025 Array