ΔΥΠΑ: Παρατείνονται έως τις 28 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025 – 2026 στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet. H διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Δείτε τις ειδικότητες ανά ΕΠΑΣ Μαθητείας για την υποβολή αίτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όσοι είναι 15–29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010)

Κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη: οι μαθητές λαμβάνουν 125€ ή 156€ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα), για διάστημα 2 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ