ΔΥΠΑ – voucher 750 ευρώ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα για τους συμμετέχοντες του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ που αφορά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν voucher 750 ευρώ.

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αναμένεται να αρχίσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Η πληρωμή των vouchers θα γίνει όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης και οι ωφελούμενοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ περάσουν με επιτυχία τη σχετική πιστοποίηση – αξιολόγηση.