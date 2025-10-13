ΔΥΠΑ – voucher 750 ευρώ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα για τους συμμετέχοντες του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ που αφορά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν voucher 750 ευρώ.
Τα μαθήματα για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αναμένεται να αρχίσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Η πληρωμή των vouchers θα γίνει όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης και οι ωφελούμενοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ περάσουν με επιτυχία τη σχετική πιστοποίηση – αξιολόγηση.
Η καθυστέρηση οφείλεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στον τελικό σχηματισμό των τμημάτων, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ). «Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα emails που στάλθηκαν στους συμμετέχοντες.
