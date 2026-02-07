ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας

Ο ΕΦΚΑ ξεκινά επαναληπτικούς επανυπολογισμούς για συντάξεις πριν τον Μάιο 2016, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε αυξήσεις. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνονται λανθασμένες αυξήσεις και οι συντάξεις μειώνονται, ενώ ζητούνται επιστροφές χρημάτων (αναδρομικά).

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ο οποίος θεωρητικά βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι βασικές κατηγορίες συντάξεων που επηρεάζονται από αυτές τις μειώσεις περιλαμβάνουν:

Βαρέα και υπερβαρέα επαγγέλματα

Οικοδόμοι

Εργαζόμενοι σε στοές και ορυχεία

Βαριά βιομηχανία

Υπάλληλοι ΔΕΗ (π.χ., εναερίτες, σταθμοί παραγωγής)

Για τους ανάπηρους που έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης και όσους συνταξιοδοτήθηκαν χωρίς τα «συμβατικά» έτη, η σύνταξη επανεκτιμάται με αυστηρότερα δεδομένα, οδηγώντας σε μειώσεις.

