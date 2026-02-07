Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
7
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας

Share

Ο ΕΦΚΑ ξεκινά επαναληπτικούς επανυπολογισμούς για συντάξεις πριν τον Μάιο 2016, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε αυξήσεις. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνονται λανθασμένες αυξήσεις και οι συντάξεις μειώνονται, ενώ ζητούνται επιστροφές χρημάτων (αναδρομικά).

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ο οποίος θεωρητικά βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι βασικές κατηγορίες συντάξεων που επηρεάζονται από αυτές τις μειώσεις περιλαμβάνουν:

  • Βαρέα και υπερβαρέα επαγγέλματα
  • Οικοδόμοι
  • Εργαζόμενοι σε στοές και ορυχεία
  • Βαριά βιομηχανία
  • Υπάλληλοι ΔΕΗ (π.χ., εναερίτες, σταθμοί παραγωγής)

Για τους ανάπηρους που έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης και όσους συνταξιοδοτήθηκαν χωρίς τα «συμβατικά» έτη, η σύνταξη επανεκτιμάται με αυστηρότερα δεδομένα, οδηγώντας σε μειώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode