Ειδικό εποχικό βοήθημα 2025: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.

Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ, ανάλογα με το επάγγελμα, ενώ η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε επαγγέλματα εποχικού χαρακτήρα, όπως: οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, καπνεργάτες, υποδηματεργάτες, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ηθοποιοί, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, χειριστές μηχανημάτων, χορευτές και ταξιθέτες θεάτρων.

