Είναι καλύτερα να σβήνουμε και να ανάβουμε τη θέρμανση ή να τη διατηρούμε σε σταθερή θερμοκρασία;

Η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται σταδιακά ολοένα και πιο αισθητή όσο πλησιάζουμε στην «καρδιά» του χειμώνα και σύντομα η ανάγκη για θέρμανση θα επιστρέψει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: είναι καλύτερα να αφήνουμε τη θέρμανση συνεχώς ανοιχτή σε σταθερή θερμοκρασία ή να τη σβήνουμε όταν λείπουμε από το σπίτι;

«Ανοίγουμε την θέρμανση όταν είμαστε σπίτι»

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Διαφοροποίηση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (IDAE) της Ισπανίας, η πιο αποδοτική πρακτική είναι να σβήνουμε τη θέρμανση όταν δεν είμαστε στο σπίτι και να την ανάβουμε ξανά όταν επιστρέφουμε. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η συνεχής λειτουργία της προκαλεί περιττές απώλειες ενέργειας από πόρτες, παράθυρα και τοίχους, ειδικά σε κατοικίες με ανεπαρκή μόνωση.

Έτσι, η επιπλέον ενέργεια που απαιτείται για να διατηρηθεί μια σταθερή θερμοκρασία τελικά επιβαρύνει περισσότερο την κατανάλωση, σε σχέση με το να τη σβήνουμε και να την ανάβουμε ανάλογα με τις ανάγκες.

