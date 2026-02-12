Ελαφόνησος: Βίντεο ντοκουμέντο από την προσάραξη του σκάφους με τους 4 επιβαίνοντες

Νέες πληροφορίες για το σοβαρό ατύχημα που έγινε ανοιχτά της Ελαφονήσου, όπου προσάραξε σκάφος γαλλικής σημαίας, με Έλληνες επιβαίνοντες, με αποτέλεσμα να μπουν νερά και να επιστρατευτεί super puma για να διασωθούν οι επιβαίνοντες.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (12.02.2026) στην θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός. Στο σημείο έφτασαν σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά και ελικόπτερο super puma. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων και είναι καλά στην υγεία τους ενώ το σκάφος παραμένει στο σημείο και γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνσή του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνονται οι στιγμές αγωνίας που πέρασαν οι 4 Έλληνες, μέχρι να έρθει βοήθεια και να τους απομακρύνει από το σημείο. Τα συντρίμμια του σκάφους χτυπούν στην ξέρα ενώ οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: