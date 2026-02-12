Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή… οι παραγγελίες στα κρεοπωλεία (video)

«Βροχή» έπεφταν οι παραγγελίες στα κρεοπωλεία με τους καταναλωτές να τιμούν το έθιμο. Οι περισσότεροι αγόρασαν τα απαραίτητα χωρίς όμως να στερούνται. Οι κρεοπώλες από την πλευρά τους έμειναν ευχαριστημένοι από την κίνηση.

