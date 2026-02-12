Βροχή… οι παραγγελίες στα κρεοπωλεία (video)

Share «Βροχή» έπεφταν οι παραγγελίες στα κρεοπωλεία με τους καταναλωτές να τιμούν το έθιμο. Οι περισσότεροι αγόρασαν τα απαραίτητα χωρίς όμως να στερούνται. Οι κρεοπώλες από την πλευρά τους έμειναν ευχαριστημένοι από την κίνηση. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 12 Φεβρουαρίου 2026 5:35 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Αυξημένη η κίνηση στα κρεοπωλεία – Οι καταναλωτές προμηθεύονται τα κρέατα της τσικνοπέμπτης (video) 11.02.2026 Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης η αγορά | Αυξημένη η κίνηση στα κρεοπωλεία (video) 10.02.2026 Αυξημένη η κίνηση στα κρεοπωλεία | Το οικονομικό χοιρινό στην κορυφή των προτιμήσεων (video) 24.12.2025 Array