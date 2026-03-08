Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι 6 αλλαγές στο έντυπο Ε3

Νέους κωδικούς περιλαμβάνει το ανανεωμένο έντυπο Ε3, το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν φέτος στην Εφορία περισσότεροι από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Φέτος, το Ε3 εκδόθηκε με προσυμπληρωμένους αλλά όχι «κλειδωμένους» κωδικούς για τα έσοδα και έξοδα, «μπλόκο» σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, καθώς και νέους κωδικούς για ενισχύσεις σε αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2025.

Το φετινό φορολογικό «φιρμάνι» προβλέπεται πως θα έχει αυξημένη επιβάρυνση για περίπου 400.000 επαγγελματίεςΑυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πρόσθετων εξόδων, εφόσον τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση.

Για παράδειγμα, αν ένας επαγγελματίας έχει καταγεγραμμένα στο myDATA έσοδα 30.000 ευρώ για το 2025, αλλά οι συναλλαγές μέσω POS ή τιμολογίων δείχνουν υψηλότερο ποσό, θα μπορεί να παρέμβει και να προσαρμόσει τη δήλωσή του.

