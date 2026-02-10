Τελευταία Νέα
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα φορολογηθούν φέτος τα μπλοκάκια

Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μπλοκάκια εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και φορολογούνται όπως οι μισθωτοί κερδίζοντας έκπτωση φόρου.

Για να κλειδώσουν όμως τις φοροελαφρύνσεις, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα μπλοκάκια

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να αποφύγουν την επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και τη φορολόγηση του εισοδήματος που απέκτησαν το 2025 από το πρώτο ευρώ θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  1.  Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

