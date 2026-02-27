Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
27
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν από τις ελαφρύνσεις

Share

Αυξάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με «κούρεμα» τεκμηρίων καθώς με νέα ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών μειώνει κατά 30% το ελάχιστο εισόδημα για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών «ξεφουσκώνοντας» το φετινό φορο-λογαριασμό.

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από τα τεκμήρια απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Την ίδια στιγμή, μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίες καλύπτουν κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια:

  • Επαγγελματίες με αναπηρία από 67% έως 79% Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 500 κατοίκους, ή σε κοινότητες από 500 έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση όσους βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
  • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα
  • Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό σωματικής ή νοητικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%
  • Γονείς πολύτεκνων οικογενειών
  • Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%
  • Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode