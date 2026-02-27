Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν από τις ελαφρύνσεις

Αυξάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με «κούρεμα» τεκμηρίων καθώς με νέα ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών μειώνει κατά 30% το ελάχιστο εισόδημα για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών «ξεφουσκώνοντας» το φετινό φορο-λογαριασμό.

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από τα τεκμήρια απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Την ίδια στιγμή, μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίες καλύπτουν κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια:

Επαγγελματίες με αναπηρία από 67% έως 79% Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 500 κατοίκους, ή σε κοινότητες από 500 έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση όσους βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα

Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό σωματικής ή νοητικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

