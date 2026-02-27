Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν από τις ελαφρύνσεις

Αυξάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με «κούρεμα» τεκμηρίων καθώς με νέα ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών μειώνει κατά 30% το ελάχιστο εισόδημα για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών «ξεφουσκώνοντας» το φετινό φορο-λογαριασμό.
Για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από τα τεκμήρια απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Την ίδια στιγμή, μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίες καλύπτουν κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια:
- Επαγγελματίες με αναπηρία από 67% έως 79% Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 500 κατοίκους, ή σε κοινότητες από 500 έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση όσους βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
- Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα
- Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό σωματικής ή νοητικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%
- Γονείς πολύτεκνων οικογενειών
- Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%
- Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων
