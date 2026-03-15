ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται σήμερα τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ

Μέσα από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τα οποία αναρτώνται σήμερα, αλλά και με τα νέα έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος Ε1 των οποίων η υποβολή ξεκινά αύριο Δευτέρα, εκατομμύρια νοικοκυριά θα δουν, στην πράξη, το εύρος των νέων μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες τίθεται σε εφαρμογή από εφέτος.

Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις που αγγίζουν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες.

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες στην περιφέρεια.

Την Κυριακή ολοκληρώνεται η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το 2026. Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα θα δουν το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου για πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (είτε ως εφάπαξ εξόφληση, είτε ως πρώτη από τις έως 12 μηνιαίες δόσεις που δικαιούνται) μπαίνοντας με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

