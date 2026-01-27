ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Αύξηση 1,9% κατέγραψε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν το γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ανερχόμενο σε 44,54 δισ. ευρώ από 43,69 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5%, φθάνοντας τα 45,9 δισ. ευρώ από 43,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης -που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα- διαμορφώθηκε σε -3,1%, έναντι -0,1% το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν σε 5,36 δισ. ευρώ. Το ποσοστό επενδύσεων του τομέα, ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, διαμορφώθηκε σε 23,6%, έναντι 21,8% το γ’ τρίμηνο του 2024.

