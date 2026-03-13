Οι βουλευτές των «πανηγυριών» και του «καλοχαιρέτα»

Γράφει ο Επίτροπος

«Παρακολούθησα την συζήτηση για την έγκριση της συμφωνίας με την Chevron, στην ολομέλεια της βουλής χθες. Η εικόνα ήταν και πάλι απογοητευτική. Από τους 300 (297 για την ακρίβεια), επί ώρες, ήταν δεν ήταν μέσα 20-30 βουλευτές από όλα τα κόμματα. Ξεχώρισα την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Μίλτο Χρυσομάλλη που καθόταν δίπλα στον Σαμαρά που μίλησε και έφυγε, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο κα. Και καλά η αντιπολίτευση, που κι αυτή δεν δικαιολογείται. Οι βουλευτές της ΝΔ δεν θα έπρεπε να είναι εκεί; Μια ιστορική συμφωνία φέρνει η κυβέρνηση τους. Δεν θέλουν να ακούσουν την συζήτηση; Για τα τηλεπαράθυρα όταν τους καλούν τρέχουν από κανάλι σε κανάλι. Για την Βουλή δεν έχουν χρόνο!», αυτά σημειώνει με άκρως χαρακτηριστικό τρόπο η Χριστίνα Κοραή στο www.newsit.gr.

Και προσθέτω εγώ στο κείμενο της κας Κοραή για τους βουλευτές μας, που… όπου γάμος και χαρά, αλλά και κηδεία, και πανηγύρια, και εκδηλώσεις είναι πρώτοι! Σε αυτό το σοβαρό θέμα που όφειλαν να είναι εκεί, απουσίαζαν, ιδιαίτερα οι βουλευτές της ΝΔ!!! Όσον αφορά για τους “αχάριστους” και “ευεργετημένους” που στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά επέλεξαν να απουσιάζουν και να λακίσουν -μην τους… μαλώσει κανείς και χάσουν το πιστοποιητικό του “ναι σε όλα” και δεν τους ανταμείψει με καμιά… καρέκλα για την οποία δηλώνουν μονίμως την… διαθεσιμότητά τους- τους ενημερώνουμε ότι έρχεται η σειρά των “αχάριστων”.

Αντώνη, εσύ τουλάχιστον, δεν πρέπει να εκπλήσσεσαι διότι το έργο με τους αχάριστους το έχεις ξαναδεί και σίγουρα με τα καμώματά τους θα χαμογελάς.